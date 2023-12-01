Как готовить брюссельскую капусту, чтобы не горчила: советы хозяек

Брюссельская капуста – очень полезный продукт, в ней больше витамина С, чем в апельсинах. Это особенно актуально осенью и зимой, когда рекомендуют включать брюссельскую капусту в рацион.

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Единственный минус брюссельской капусты в том, что она горчит. Поэтому тем, кто хочет готовить этот овощ действительно вкусно, важно знать, как избежать горечи после обработки.

Об этом пишет Shuba.

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Как избавиться от горечи в брюссельской капусте:

Заморозка в течение двух часов эффективно уменьшает горечь. Для избавления от горького вкуса рекомендуется отваривать ее с добавлением соли и сахара (1 ч. л соли и сахара на литр воды). Свежую капусту варят примерно 5 минут, замороженную – чуть 6-8 минут после повторного закипания воды (после добавления соли и сахара). Не переваривайте капусту, иначе она станет мягкой. До варки можно надрезать жесткие концы капусты, чтобы ускорить процесс приготовления. Меняйте воду во время варки, выливая половину воды через 2-3 минуты и доливая столько же кипятка.

Если вам хочется запечь эту капусту, выбирайте замороженную – заморозка эффективно нейтрализует горький привкус.

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