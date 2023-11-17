Как хорошо взбить яйца без миксера: простые советы

Ищете способ сбить идеальные яичные белки, но дома нет миксера? Мы нашли для вас удобный трюк и набор приемов, которые позволят добиться пышных пиков без особого труда.

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С этими простыми приёмами с сайта OBOZREVATEL вы сможете наслаждаться идеально взбитыми яичными белками даже без миксера. Попробуйте эти трюки и наслаждайтесь рыхлостью и вкусом следующего кулинарного шедевра.

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Начните с правильного подготовительного этапа: Разделите яйца и разделите белки.

Переложите белки в чистую и сухую миску, убедившись, что нет жира или других следов. Добавьте щепотку соли: Добавьте к белкам щепотку соли, это сделает их более устойчивыми и облегчит достижение жестких пиков. Используйте венчик: Используйте венчик для взбивания белков. Специальная конструкция венчика обеспечивает отличную аэрацию и быстрое образование пены. Держите ручку крепко и взбивайте белки круговыми движениями для оптимального результата, особенно при работе с небольшими порциями или в обстоятельствах, где время имеет большое значение. Взбивайте охлажденными: Поместите миску с белками в морозильную камеру на несколько минут. Охлажденные белки скорее приобретают необходимую консистенцию. Взбивайте их используя венчик – это эффективная альтернатива миксеров.

Напомним, UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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