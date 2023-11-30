Как хранить арахисовую пасту, чтобы дольше не портилась: совет хозяек
Арахисовая паста – широко распространенный продукт, доступный как в супермаркетах, так и магазинах здорового питания. Как продлить срок ее хранения подскажет Shuba.
Как хранить арахисовую пасту
Арахисовая паста даже после открытия может храниться несколько месяцев в прохладном месте или в кухонном шкафу. Однако, поскольку это высокомасляная продукция, рекомендуется хранить ее в холодильнике, где арахисовый крем будет оставаться свежим в течение шести месяцев.
Что приготовить из арахисовой пасты
Обычно арахисовая паста используется как намазка. В США часто сочетают с желе, в частности виноградным, или вареньем.
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Арахисовая паста гармонично сочетается со свежими или обработанными фруктами, ее можно добавлять к сливкам, йогурту, сметане или заварному крему, а также использовать в мороженом. Она является популярным компонентом в выпечке, а также отлично сочетается с черным шоколадом.
Арахисовая паста прекрасно сочетается с солеными продуктами или в сочетании сладкого и соленого.
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