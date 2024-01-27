Как хранить чеснок в холодильнике, чтобы он не портился месяцами

Чеснок – один из самых распространенных ингредиентов в кулинарии. Он придает блюдам аромат и пикантность. Однако чеснок может быстро портиться, если его неправильно хранить.

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Шеф-повар Джерри Джеймс Стоун рассказал о необычном лайфхаке с уксусом, который поможет сохранить чеснок свежим до 4 месяцев.

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Ингредиенты:

Зубчики чеснока

Белый уксус

Небольшая банка с крышкой

Приготовление:

Очистите зубчики чеснока от шелухи. Положите зубчики чеснока в маленькую банку. Залейте чеснок белым уксусом так, чтобы он был полностью покрыт. Герметически закройте банку крышкой. Храните банку с чесноком в холодильнике.

Советы:

Вы можете использовать любой вид белого уксуса, например дистиллированный или винный.

Вместо банки можно использовать герметичный контейнер.

Чеснок в уксусе может изменить цвет и стать синим или фиолетовым. Это нормально и не влияет на его безопасность.

По истечении четырехмесячного срока хранения выбросьте оставшийся чеснок.

Преимущества этого метода:

Сохраняет чеснок свежим до 4 месяцев.

Предотвращает порчу, засыхание и прорастание чеснока.

Сохраняет аромат и вкус чеснока.

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