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Как хранить чеснок в холодильнике, чтобы он не портился месяцами

Игорь Романько

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не портился как можно дольше

Чеснок – один из самых распространенных ингредиентов в кулинарии. Он придает блюдам аромат и пикантность. Однако чеснок может быстро портиться, если его неправильно хранить.

Шеф-повар Джерри Джеймс Стоун рассказал о необычном лайфхаке с уксусом, который поможет сохранить чеснок свежим до 4 месяцев.

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Ингредиенты:

  • Зубчики чеснока
  • Белый уксус
  • Небольшая банка с крышкой

Приготовление:

  1. Очистите зубчики чеснока от шелухи.
  2. Положите зубчики чеснока в маленькую банку.
  3. Залейте чеснок белым уксусом так, чтобы он был полностью покрыт.
  4. Герметически закройте банку крышкой.
  5. Храните банку с чесноком в холодильнике.

Советы:

  • Вы можете использовать любой вид белого уксуса, например дистиллированный или винный.
  • Вместо банки можно использовать герметичный контейнер.
  • Чеснок в уксусе может изменить цвет и стать синим или фиолетовым. Это нормально и не влияет на его безопасность.
  • По истечении четырехмесячного срока хранения выбросьте оставшийся чеснок.

Преимущества этого метода:

  • Сохраняет чеснок свежим до 4 месяцев.
  • Предотвращает порчу, засыхание и прорастание чеснока.
  • Сохраняет аромат и вкус чеснока.

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