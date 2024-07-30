Как и когда обрезать лаванду летом: советы садоводов

Когда ваша лаванда завершает цветение, и вы хотите продолжить ее красоту, лучшим решением будет своевременная обрезка. Это позволит вам наслаждаться любимым растением даже осенью. Рассмотрим подробнее, как правильно ухаживать за лавандой. Об этом пишет zahid.net.

Оптимальные периоды для обрезки лаванды

Опытные садоводы рекомендуют обрезать лаванду три раза в год: весной, летом и осенью. Важнейшей считается весенняя обрезка, в то время как летнюю и осенью можно пропустить. Однако, если вы хотите увидеть повторное цветение, следует провести обрезку летом после первого цветения (обычно в июле-августе).

Техника летней обрезки лаванды

Независимо от сорта лаванды (различных высотой, цветом цветов и продолжительностью цветения), основные принципы обрезки остаются неизменными:

Сначала удалите отцветшие соцветия и голые стебли. Это поможет растению эффективно использовать питательные вещества и стимулирует повторное цветение и рост. Далее укоротите верхушки кустов примерно на треть их длины. Придайте кустарнику округлой формы для лучшей циркуляции воздуха и уменьшению риска грибковых заболеваний.

Если растение не обрезали 2-3 года, можно срезать не более трети, но осторожно. Чрезмерная обрезка может повредить сосудистую систему растения, нарушить его питание и даже привести к гибели. Поэтому лучше недообрезать, чем переборщить. Для молодых кустов достаточно прищипнуть верхушки.

Некоторые садоводы предпочитают поэтапную обрезку, регулярно удаляя отцветшие соцветия. Однако многие считают более эффективным одноразовую, но тщательную обрезку.

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Лучше всего проводить обрезку днем, когда содержание эфирных масел в соцветиях наивысшее, а срезы быстро подсыхают, минимизируя риск инфицирования.

Избегайте обрезки во влажную или дождливую погоду, поскольку влага на срезах может помешать заживлению.

Для обрезки используйте острый и чистый инструмент – секатор, садовые ножницы или кусторез для больших насаждений. После обрезки не забудьте полить растение и при возможности внести удобрения для стимуляции роста и восстановления.

Напомним, садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает.

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