Как и когда сеять кабачки на рассаду: советы огородников
Благодаря рассадному методу вы сможете получить ранний урожай кабачков, выращивать их в теплицах и наслаждаться вкусными и полезными плодами в течение всего сезона.
Не передерживайте рассаду, иначе корни повредятся при пересадке. Обеспечьте кабачкам достаточно влаги и солнечного света. Регулярно ухаживайте за растениями, чтобы получить высокий урожай, пишет zaxid.net.
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Преимущества рассадного метода:
- Ранний урожай.
- Возможность выращивать кабачки в теплицах.
- Сильные и здоровые растения.
Когда сеять семена:
- За 20-25 дней до пересадки в грунт.
- Благоприятные дни:
- Март: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.
- Апрель: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.
- Для кабачков: 13-19 марта, 10-15 апреля.
Подготовка к посеву:
- Замочите семена в теплой воде на 3 часа (необязательно).
- Приготовьте субстрат: торф и песок (2:1), по желанию добавьте перегной и золу.
- Выберите емкости с дренажными отверстиями.
Посев семян:
- Сделайте бороздки глубиной 3 см.
- Посадите семена на расстоянии 10 см друг от друга.
- В стаканчики высадите по 2 семечка.
- Полейте теплой водой.
- Накройте пленкой до появления лестницы.
Уход за рассадой:
- Поливайте теплой водой каждые 4-5 дней.
- Обеспечьте хорошее освещение.
- После появления всходов снимите пленку.
- Закалите рассаду перед пересадкой.
Пересадка в грунт:
- Пересадите кабачки через 25 дней после посева.
- Не углубляйте растения.
- Полейте теплой водой.
Дальнейший уход:
- Регулярно поливайте.
- Подкармливайте комплексными удобрениями.
- Пропалывайте и разрыхляйте почву.
- Защищайте от вредителей и болезней.
Напомним, мы уже писали о шести ошибках, которые уничтожат рассаду.
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