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Как и когда сеять кабачки на рассаду: советы огородников

Игорь Романько

Когда сеять кабачки на рассаду

Благодаря рассадному методу вы сможете получить ранний урожай кабачков, выращивать их в теплицах и наслаждаться вкусными и полезными плодами в течение всего сезона.

Не передерживайте рассаду, иначе корни повредятся при пересадке. Обеспечьте кабачкам достаточно влаги и солнечного света. Регулярно ухаживайте за растениями, чтобы получить высокий урожай, пишет zaxid.net.

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Преимущества рассадного метода:

  • Ранний урожай.
  • Возможность выращивать кабачки в теплицах.
  • Сильные и здоровые растения.

Когда сеять семена:

  • За 20-25 дней до пересадки в грунт.
  • Благоприятные дни:
    • Март: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.
    • Апрель: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.
    • Для кабачков: 13-19 марта, 10-15 апреля.

Подготовка к посеву:

  • Замочите семена в теплой воде на 3 часа (необязательно).
  • Приготовьте субстрат: торф и песок (2:1), по желанию добавьте перегной и золу.
  • Выберите емкости с дренажными отверстиями.

Посев семян:

  • Сделайте бороздки глубиной 3 см.
  • Посадите семена на расстоянии 10 см друг от друга.
  • В стаканчики высадите по 2 семечка.
  • Полейте теплой водой.
  • Накройте пленкой до появления лестницы.

Уход за рассадой:

  • Поливайте теплой водой каждые 4-5 дней.
  • Обеспечьте хорошее освещение.
  • После появления всходов снимите пленку.
  • Закалите рассаду перед пересадкой.

Пересадка в грунт:

  • Пересадите кабачки через 25 дней после посева.
  • Не углубляйте растения.
  • Полейте теплой водой.

Дальнейший уход:

  • Регулярно поливайте.
  • Подкармливайте комплексными удобрениями.
  • Пропалывайте и разрыхляйте почву.
  • Защищайте от вредителей и болезней.

Напомним, мы уже писали о шести ошибках, которые уничтожат рассаду.

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