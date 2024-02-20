Как и когда сеять перец на рассаду в конце февраля: полезные советы
Перец – популярный овощ, используемый во многих блюдах. Выращивание рассады перца самостоятельно может показаться сложной задачей, но с правильными знаниями и подходом это можно сделать успешно.
Выращивание рассады перца – это интересный и полезный опыт, который позволит получить свежие и вкусные овощи. Советами поделились на сайте zaxid.net.
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Когда сеять перец на рассаду:
- Февраль: 15, 16, 19-21, 27-29.
- Март: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.
- Апрель: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.
Подготовка почвы:
- Перец любит легкую питательную почву.
- К готовой универсальной земле рекомендуется добавить шестую часть песка.
- Самостоятельно приготовленная почвосмесь: 2 части перегноя/дерновой земли, 2 части торфа, 1 часть песка.
- За две недели до посева пролейте кипятком или прогрейте в духовке при 180°C в течение 20 минут.
Подготовка семян:
- Домашние семена обеззаразить в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды, 20 минут).
- Для стимуляции роста замочить в растворе стимулятора или минеральных удобрений (4-5 часов).
- Промыть в чистой воде.
- Приобретенные семена не нуждаются в подготовке.
Посев семян:
- Используйте стаканчики (200-300 мл) с дренажными отверстиями, торфяные горшки или таблетки.
- Засыпьте подготовленный субстрат.
- Посейте семена во влажную почву, присыпьте слоем почвы до 0,5 см.
- Накройте пленкой для сохранения влаги.
- Снимайте пленку для проветривания и полива из пульверизатора.
- Всходы появятся через 5-10 дней (в зависимости от температуры).
Уход за рассадой:
- Обеспечьте температуру +25-28°C до всходов, +20-22°C после.
- Совершайте регулярный полив, не допуская пересыхания грунта.
- Обеспечьте доступ к солнечному свету.
- После появления 2-3 настоящих листьев произведите пикирование (пересадку) в отдельные емкости.
- Закаляйте рассаду перед высадкой в открытый грунт.
Рекомендуемые сорта перца для рассады:
- Для раннего урожая: "Энкарнация", "Агата", "Подарок Молдовы".
- Для среднеспелого урожая: "Калифорнийское чудо", "Елисавет", "Толстый барон".
- Для позднего урожая: "Иван-да-Марья", "Воловое сердце", "Атлант".
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