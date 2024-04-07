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Как и зачем пасинковать помидоры для богатого урожая

Игорь Романько

Что такое пасынкование помидоров

Хотите получить богатый урожай помидоров? Тогда вам не обойтись без пасынкования. Это удаление боковых побегов (пасинков), появляющихся в пазухах листьев.

Пасынкование – это не сложно, но оно может значительно улучшить ваш урожай помидоров. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.

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Пасынки забирают у растения питательные вещества, воду и свет, что может привести к:

  • Медленный рост плодов.
  • Уменьшение их размера и качества.
  • Загущение куста, из-за чего он хуже проветривается и освещается, что может привести к болезням.

Когда и как пасынковать?

  • Рекомендуется проводить пасынкование еженедельно, особенно на ранних стадиях роста.
  • Удаляйте пасынки, когда они достигнут 5-7 см.
  • Для обрезки используйте острые ножницы или секатор, чтобы сделать срез под углом.
  • Можно обламывать пасынки пальцами, но это может травмировать растение.

Какие пасынки не трогать?

  • При выращивании индетерминантных (высокорослых) сортов не удаляйте пасынок под первой кистью с цветами. Это самый сильный побег, который может принести много плодов.

Стратегии для разных сортов:

  • Индетерминантные сорта:
    • Для ведения в два стебля: оставьте пасынок под первой кистью.
    • Для ведения в три стебля: оставьте пасынок под вторым стеблем, остальные удалите.
  • Детерминантные сорта: не требуют пасынкования, но удаление нижних пасынков может улучшить проветривание и освещение куста.

Дополнительные советы:

  • Пасинковать лучше утром, когда побеги более эластичны.
  • Не удаляйте слишком много пасынков сразу, чтобы не травмировать растение.
  • После пасынкования рекомендуется подкормить растение комплексным удобрением.
  • Регулярно осматривайте растения, чтобы не упустить появление новых пасынков.

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