Как и зачем пасинковать помидоры для богатого урожая

Хотите получить богатый урожай помидоров? Тогда вам не обойтись без пасынкования. Это удаление боковых побегов (пасинков), появляющихся в пазухах листьев.

Пасынкование – это не сложно, но оно может значительно улучшить ваш урожай помидоров. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.

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Пасынки забирают у растения питательные вещества, воду и свет, что может привести к:

Медленный рост плодов.

Уменьшение их размера и качества.

Загущение куста, из-за чего он хуже проветривается и освещается, что может привести к болезням.

Когда и как пасынковать?

Рекомендуется проводить пасынкование еженедельно, особенно на ранних стадиях роста.

особенно на ранних стадиях роста. Удаляйте пасынки, когда они достигнут 5-7 см.

Для обрезки используйте острые ножницы или секатор, чтобы сделать срез под углом.

чтобы сделать срез под углом. Можно обламывать пасынки пальцами, но это может травмировать растение.

Какие пасынки не трогать?

При выращивании индетерминантных (высокорослых) сортов не удаляйте пасынок под первой кистью с цветами. Это самый сильный побег, который может принести много плодов.

Стратегии для разных сортов:

Индетерминантные сорта: Для ведения в два стебля: оставьте пасынок под первой кистью. Для ведения в три стебля: оставьте пасынок под вторым стеблем, остальные удалите.

Детерминантные сорта: не требуют пасынкования, но удаление нижних пасынков может улучшить проветривание и освещение куста.

Дополнительные советы:

Пасинковать лучше утром, когда побеги более эластичны.

когда побеги более эластичны. Не удаляйте слишком много пасынков сразу, чтобы не травмировать растение.

чтобы не травмировать растение. После пасынкования рекомендуется подкормить растение комплексным удобрением.

Регулярно осматривайте растения, чтобы не упустить появление новых пасынков.

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