Как и зачем пасинковать помидоры для богатого урожая
Хотите получить богатый урожай помидоров? Тогда вам не обойтись без пасынкования. Это удаление боковых побегов (пасинков), появляющихся в пазухах листьев.
Пасынкование – это не сложно, но оно может значительно улучшить ваш урожай помидоров. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.
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Пасынки забирают у растения питательные вещества, воду и свет, что может привести к:
- Медленный рост плодов.
- Уменьшение их размера и качества.
- Загущение куста, из-за чего он хуже проветривается и освещается, что может привести к болезням.
Когда и как пасынковать?
- Рекомендуется проводить пасынкование еженедельно, особенно на ранних стадиях роста.
- Удаляйте пасынки, когда они достигнут 5-7 см.
- Для обрезки используйте острые ножницы или секатор, чтобы сделать срез под углом.
- Можно обламывать пасынки пальцами, но это может травмировать растение.
Какие пасынки не трогать?
- При выращивании индетерминантных (высокорослых) сортов не удаляйте пасынок под первой кистью с цветами. Это самый сильный побег, который может принести много плодов.
Стратегии для разных сортов:
- Индетерминантные сорта:
- Для ведения в два стебля: оставьте пасынок под первой кистью.
- Для ведения в три стебля: оставьте пасынок под вторым стеблем, остальные удалите.
- Детерминантные сорта: не требуют пасынкования, но удаление нижних пасынков может улучшить проветривание и освещение куста.
Дополнительные советы:
- Пасинковать лучше утром, когда побеги более эластичны.
- Не удаляйте слишком много пасынков сразу, чтобы не травмировать растение.
- После пасынкования рекомендуется подкормить растение комплексным удобрением.
- Регулярно осматривайте растения, чтобы не упустить появление новых пасынков.
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