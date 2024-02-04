Как и зачем варить кожуру от яблок

Кто из нас не любит яблоки? Эти вкусные и полезные фрукты доступны нам круглый год. Но знаете ли вы, что шкурку из яблок можно не выбрасывать, а использовать для решения серьезной проблемы на кухне?

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Оказывается, она содержит большое количество уксусной кислоты, вступающей в реакцию с алюминием. Благодаря этому вы можете легко избавиться от нагара на кастрюле и сделать ее снова блестящей, пишет ТСН.

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Как использовать яблочные кожуры для очистки кастрюль?

Нарежьте кожуру 2-3 яблока на маленькие кусочки. Положите кусочки кожуры в кастрюлю. Залейте водой. Доведите до кипения. Оставьте на несколько минут.

В результате нагар исчезнет, а ваша кухня наполнится приятным яблочным ароматом.

Из них можно приготовить натуральный яблочный уксус, отлично подходящий для очистки различных поверхностей.

Как приготовить яблочный уксус?

Нарежьте шкурки на мелкие кусочки. Положите в банк. Залейте 1 л воды с 5 столовыми ложками сахара. Накройте марлей. Оставьте на 2 недели, каждый день перемешивая деревянной ложкой. Процедите.

Уксус будет готов, когда кожуры опустятся на дно, а на поверхности появится пенка.

Яблочный уксус можно использовать для приготовления салатов, маринадов и других блюд. Кожицу яблок можно высушить и использовать для приготовления чая.

Храните яблочный уксус в прохладном месте.

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