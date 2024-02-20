Как использовать кондиционер, чтобы не вредил одежде: полезные советы от хозяек

Казалось бы, использование смягчителя для белья достаточно просто. Однако на практике оказывается, что его применение требует осторожности и благоразумия. Например, немногие знают, что кондиционер запрещено применять для ухода за спортивной одеждой или полотенцами, ведь избыток средства может сделать ткань жесткой.

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Рассмотрим оптимальное количество смягчителя для разных видов тканей. Об этом пишет Телеграф.

Когда воздержаться от применения

Запрещается добавлять кондиционер при стирке вещей, впитывающих пот, водоотталкивающих тканей или огнеупорных изделий. Ведь химикаты блокируют правильное функционирование волокон. Также нельзя смягчителем обрабатывать полотенца и тряпки из микрофибры.

Воздержаться от кондиционера следует и во время ухода за одеждой из эластана. Средство со временем разрушает способность спандекс пропускать влагу и растягиваться.

Кондиционер идеально подходит для хлопчатобумажных, льняных, трикотажных и джинсовых изделий. Он эффективно укрепляет и защищает натуральные волокна.

Для деликатных вещей типа шерсти выбирайте специальный смягчитель, чтобы избежать деформации и усадки.

Оптимальное количество

Дозировка должна соответствовать объему загрузки белья. Обратите внимание на рекомендации производителя по концентрации формулы. Обычно на крышке имеется мерный колпачок с соответствующими пометками.

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Когда добавлять

Заливать кондиционер следует в специальный отсек машины, чтобы при полоскании он равномерно распределился по вещам. Если бросить его в барабан, образуются пятна, а большинство средства смоется сразу.

Следуя простым рекомендациям, вы сможете эффективно и безопасно воспользоваться преимуществами кондиционера для комфортного ухода за любимой одеждой.

Напомним, мы уже писали, чем заменить кондиционер для одежды.

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