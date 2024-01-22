Как использовать майонез в быту, а не в кулинарии

Майонез – это популярный продукт, часто используемый в кулинарии. Однако он также обладает рядом других полезных свойств, которые можно использовать в быту.

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Эти необычные способы использования майонеза помогут вам сэкономить деньги и время. О нестандартных способах использования майонеза рассказали centrua.com.

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Майонез содержит масло, яичные желтки и лимонный сок, которые являются хорошими увлажнителями и питательными веществами для волос. Поэтому его можно использовать как кондиционер для сухих, тонких и ломких волос.

Чтобы сделать майонезный кондиционер, смешайте две столовых ложки майонеза с одной столовой ложкой йогурта или кефира. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 20–30 минут. Затем смойте теплой водой.

Если дверные петли скрипят, смажьте их майонезом. Этот способ может показаться удивительным, но он действительно работает.

Нанесите немного майонеза на петли и оставьте на несколько минут. Затем протрите петли сухой тряпкой.

Майонез можно использовать для удаления загрязнений и царапин с разных поверхностей.

Чтобы удалить отпечатки пальцев из нержавеющей стали, нанесите немного майонеза на чистую тряпочку и протрите поверхность.

Чтобы убрать мелкие царапины из деревянной мебели, нанесите майонез на царапину и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность сухой тряпкой.

Чтобы стереть детские каракули с любой поверхности, нанесите немного майонеза на каракули и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность сухой тряпкой.

Майонез можно использовать для смягчения и увлажнения сухой кожи рук и ног.

Нанесите немного майонеза на сухие участки кожи и оставьте на несколько минут. Затем смойте теплой водой.

Масляная текстура майонеза помогает растворять клей.

Чтобы удалить следы клея, нанесите немного майонеза на следы и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность, чтобы удалить и клейкие следы, и майонез. Это особенно полезно, если вы пытаетесь избавиться от следов, оставленных ценниками и ярлыками.

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