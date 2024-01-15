Как использовать уксус и туалетную бумагу для чистки унитаза

Многие тратят немало денег на моющие средства, чтобы поддерживать чистоту в доме как можно дольше. Однако лучше остановить свой выбор на экологичных продуктах, которые дешевле и не менее эффективны.

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Любители экологической и натуральной уборки рекомендуют использовать туалетную бумагу и уксус для чистки туалетов. Как работает этот трюк, рассказали специалисты Sante Plus.

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Смочите рулон туалетной бумаги белым уксусом и оставьте в унитазе на 7-8 минут. Этот совет избавит вас от многих проблем дома.

Уксусная кислота очистит жирные следы от грязи. Белый уксус может эффективно бороться с известковым налетом, плесенью и неприятными запахами, бороться с забитыми желобами и канализацией.

Натуральные продукты могут помочь очистить ванную или кухню. Другие могут быть полезны для ухода за телом.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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