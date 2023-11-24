Как избавиться от двойного подбородка за короткое время: легкие упражнения

Двойной подбородок возникает из-за накопления лишнего жира под подбородком, что создает ощущение дополнительного слоя кожи. Это состояние может возникнуть по ряду причин, но существуют разные методы для того, чтобы избавиться от неприятности.

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В частности, как пишет santeplusmag, следует перестать наклонять голову, когда вы держите в руках телефон. Правильно будет держать гаджет перед глазами на расстоянии хотя бы 30 см от глаз, когда голова находится в прямом положении.

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А еще существует так называемая йога для лица – 6 несложных упражнений, которые помогут подтянуть кожу под вашим подбородком и улучшить форму лица.

Упражнение 1 – "поцелуй"

Это упражнение считается самым эффективным – нужно поднять голову и имитировать поцелуй, глядя в потолок.

Поднимите голову к потолку и оставайтесь неподвижными, затем сожмите губы и делайте вид, что целуйте кого-то. Оставайтесь в этом положении от 5 до 10 секунд.

Затем расслабьте губы и медленно опускайте голову. Повторите это упражнение 15 раз.

Упражнение 2 – "открытый рот"

Смотрите вперед и откройте рот как можно шире. Медленно выдвиньте язык как можно дальше и задержитесь в этом положении на 5 секунд. Уберите язык и удерживайте рот открытым еще 5 секунд. Повторите упражнение 10 раз.

Упражнение 3 – "вращать головой"

Сядьте на пол, выпрямив спину и вытянув руки в стороны от тела. Вытяните шею вперед как можно дольше. Поверните шею по часовой стрелке и задержитесь в этом положении на несколько секунд. Повернитесь в прежнее положение и поверните голову в другую сторону. Количество повторов – 10 раз.

Упражнение 4 – "прилипание языка"

Сядьте удобно, чтобы голова смотрела прямо. С открытым ртом совершайте круговые движения языком из стороны в сторону, вверх и вниз, стараясь коснуться кончиком языка верхней губы, щек и нижней губы. Двигайте языком медленно. Желательно сделать 2 подхода по не менее 15 повторений.

Упражнение 5 – "улыбка"

Это упражнение выполняют перед зеркалом. Держите голову ровно и улыбайтесь как можно шире, сцепив зубы. Задержитесь в этом положении на несколько секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите эту технику от 10 до 15 раз подряд.

Упражнение 6 – "жевание жвачки"

Когда вы жуете жвачку, вы постепенно уменьшаете двойной подбородок. В конце концов, это не так удивительно, ведь во время жевания вы работаете на разные мышцы лица и шеи. Для того чтобы выполнить упражнение, можно не класть в рот жвачку, а только делать вид, что вы ее жуете.

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