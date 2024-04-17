Как избавиться от колорадских жуков на огороде не собирая их руками
Устали собирать колорадских жуков вручную? Есть простое и экологичное решение! В специализированных магазинах продаются средства для борьбы с колорадскими жуками, но некоторые дачники решили разработать собственную ловушку из сырого картофеля и воды.
Попробуйте эту ловушку с сайта "Главред" уже сейчас и забудьте о колорадских жуках. Ловушка привлекает жуков, уменьшает их численность, что делает ее эффективным и экологическим методом борьбы.
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Сделайте ловушку из пластиковой или стеклянной бутылки:
- Возьмите бутылку с высоким и узким горлом.
- Насыпьте туда сырой картофель.
- Добавьте половину стакана воды.
- Оставьте ловушку на грядке.
Запах картофеля приманит жуков, и они сами попадут в ловушку. Вам больше не придется тратить время на ручную уборку!
Помните:
- Расставляйте ловушки по всей площади грядки.
- Меняйте содержимое ловушки (картофель и воду) каждые 5-7 дней.
Этот метод:
- Эффективно уменьшает численность колорадских жуков.
- Помогает избавиться от других вредителей, таких как медведка и улитки.
- Является экологически чистым, в отличие от химических препаратов.
Напомним, ранее садоводы рассказали, когда начинать обработку растений и почвы против майских жуков и их личинок.
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