Как избавиться от колорадских жуков: огородники поделились быстрым и эффективным методом

Борьба с колорадским жуком – это вечное противостояние огородников и вредителей. Химические препараты, хоть и дают результат, вредят окружающей среде и не всегда гарантируют полное уничтожение жуков. К счастью, существуют экологические альтернативы – ловушки для колорадских жуков, которые можно легко сделать своими руками. Об этом пишет Дача Wiki.

Преимущества экологических ловушек:

Безопасность: В отличие от химикатов, ловушки не вредят людям, животным и окружающей среде.

В отличие от химикатов, ловушки не вредят людям, животным и окружающей среде. Эффективность: При правильном размещении и регулярном очищении ловушки способны значительно сократить численность жуков.

При правильном размещении и регулярном очищении ловушки способны значительно сократить численность жуков. Простота изготовления: Для создания ловушки не требуются специальные инструменты или материалы.

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Как сделать ловушку для колорадских жуков:

Вам понадобится:

Пластиковая или стеклянная бутылка с высоким узким горлом

Сырой картофель

Вода

Инструкция:

Наполните бутылку нарезанным сырым картофелем. Добавьте полстакана воды. Закопайте бутылку в землю по горлышку на картофельной грядке.

Запах картофеля привлечет колорадских жуков, которые, заползая в бутылку, уже не смогут из нее выбраться. Для большей эффективности рекомендуется разместить несколько ловушек по всей площади грядки.

Важно:

Регулярно, раз в 5-7 дней, меняйте содержимое ловушек, чтобы они не теряли свою привлекательность для жуков.

Выловленных жуков уничтожайте, чтобы они не размножались.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от колорадского жука без химии.

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