Как избавиться от купероза на лице: 7 действенных методов
Сосудистая сеточка на лице – распространенная проблема, которая портит эстетический вид кожи. Полностью избавиться от купероза самостоятельно невозможно, но можно значительно снизить его проявления и предупредить появление новых капилляров.
Об этом пишет ТСН.
Причины купероза:
- Чувствительная кожа: люди с таким типом кожи более склонны к появлению купероза.
- Наследственность: склонность к куперозу может передаваться по наследству.
- Внешние факторы:
- Неправильный уход за кожей.
- Агрессивные косметические средства.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- Злоупотребление алкоголем и курение.
- Перепады температур.
- Горячие маски, вакуумная чистка, агрессивный массаж.
Как уменьшить куперозную сетку:
Домашние методы:
- Контрастное умывание: укрепляет сосуды.
- Витамины: по назначению врача.
- Косметика: сыворотки с антикуперозными компонентами.
Салонные процедуры:
- Термолифтинг: стимулирует выработку коллагена и укрепляет сосуды.
- Водорослевые маски: питают и увлажняют кожу.
- Криотерапия: жидким азотом, для профилактики.
- Массаж: улучшает кровообращение.
- Лазерная терапия: наиболее эффективный метод, удаляет сосудистую сеточку.
Питание:
- Уменьшить: острую, копченую, соленую пищу, печень, сыр, шоколад, бобовые.
- Включить: продукты, богатые витаминами C, K, P и антиоксиданты: зерновые, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зелень.
Помните:
- Уход за кожей с куперозом нуждается в комплексном подходе.
- Регулярно посещайте дерматолога, чтобы контролировать состояние кожи.
- Защищайте кожу от солнца, ветра и морозов.
- Ведите здоровый образ жизни.
Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.
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