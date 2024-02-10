Как избавиться от купероза на лице: 7 действенных методов

Сосудистая сеточка на лице – распространенная проблема, которая портит эстетический вид кожи. Полностью избавиться от купероза самостоятельно невозможно, но можно значительно снизить его проявления и предупредить появление новых капилляров.

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Об этом пишет ТСН.

Причины купероза:

Чувствительная кожа: люди с таким типом кожи более склонны к появлению купероза.

люди с таким типом кожи более склонны к появлению купероза. Наследственность: склонность к куперозу может передаваться по наследству.

склонность к куперозу может передаваться по наследству. Внешние факторы:

Неправильный уход за кожей.



Агрессивные косметические средства.



Сердечно-сосудистые заболевания.



Злоупотребление алкоголем и курение.



Перепады температур.



Горячие маски, вакуумная чистка, агрессивный массаж.

Как уменьшить куперозную сетку:

Домашние методы:

Контрастное умывание: укрепляет сосуды.

укрепляет сосуды. Витамины: по назначению врача.

по назначению врача. Косметика: сыворотки с антикуперозными компонентами.

Салонные процедуры:

Термолифтинг: стимулирует выработку коллагена и укрепляет сосуды.

стимулирует выработку коллагена и укрепляет сосуды. Водорослевые маски: питают и увлажняют кожу.

питают и увлажняют кожу. Криотерапия: жидким азотом, для профилактики.

жидким азотом, для профилактики. Массаж: улучшает кровообращение.

улучшает кровообращение. Лазерная терапия: наиболее эффективный метод, удаляет сосудистую сеточку.

Питание:

Уменьшить: острую, копченую, соленую пищу, печень, сыр, шоколад, бобовые.

острую, копченую, соленую пищу, печень, сыр, шоколад, бобовые. Включить: продукты, богатые витаминами C, K, P и антиоксиданты: зерновые, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зелень.

Помните:

Уход за кожей с куперозом нуждается в комплексном подходе.

Регулярно посещайте дерматолога, чтобы контролировать состояние кожи.

Защищайте кожу от солнца, ветра и морозов.

Ведите здоровый образ жизни.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.

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