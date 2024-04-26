Как избавиться от личинок майских жуков без химии: три реально действенных средства

Хрущи или майские жуки – это вредители, которые могут нанести значительный ущерб огороду и саду. Личинки этих вредителей питаются корнями растений, что приводит к гибели последних.

К счастью, существует много народных методов, которые помогут вам избавиться от личинок майского жука без использования химических препаратов.

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1. Настой из луковой шелухи:

Измельчите луковую шелуху (примерно 1 ведро) и залейте его 10 литрами воды. Дайте настояться 5 дней. Процедите настой и разбавьте его чистой водой в соотношении 1:1. Поливайте этим настоем почву вокруг растений, пораженных личинками майского жука.

2. Раствор йода:

Добавьте 20 капель йода в 10 литров воды. Перемешайте и используйте раствор для полива почвы. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется повторять процедуру три раза с интервалом 5 дней.

3. Спиртовой раствор:

Разведите нашатырный спирт в воде в пропорции 1:50. Используйте раствор для полива почвы. Важно приступить к обработке почвы спиртовым раствором сразу после его приготовления, ведь спирт быстро выветривается.

Специалисты отмечают, что осенью нужно перекапывать почву – это поможет уничтожить зимующие в нем личинки майского жука.

Следует сеять сидераты, такие как люпин, горчица или овес. Эти растения отпугивают личинок майского жука.

Высаживайте растения, которых не переносят личинки майского жука, такие как чеснок, лук, календула или настурция.

Регулярно пропалывайте грядки, чтобы избавиться от сорняков, которые могут служить пищей для личинок майского жука.

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