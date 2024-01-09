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Здоровье

Как избавиться от мигрени без медикаментов: топ-3 действенных продукта

Цихоцкая Мария

Как избавиться от мигрени без медикаментов: топ-3 действенных продукта

Головная боль – это распространенная проблема, которая может быть вызвана разными факторами, такими как стресс, недосыпание, переедание, дефицит витаминов и минералов. Если головные боли возникают часто, следует пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Об этом пишет ТСН.

Имбирь

Имбирь – это мощное природное средство, которое может помочь облегчить головную боль. Он содержит противовоспалительные соединения, помогающие уменьшить воспаление в мозге. Имбирь также может помочь улучшить кровообращение, что может способствовать облегчению головной боли.

Продукты, богатые магнием

Магний – это важный микроэлемент, который помогает регулировать кровообращение и нервную систему. Дефицит магния может быть одной из причин головных болей. Продукты, богатые магнием, включают:

  • Орехи
  • Зеленые овощи
  • Темный шоколад
  • Бананы
  • Морепродукты
  • Авокадо
  • Бобы
  • Ржаной хлеб
  • Тофу

Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить головную боль. Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, включают:

  • Жирная морская рыба
  • Шпинат
  • Брокколи
  • Цветная капуста
  • Орехи
  • Печень трески
  • Оливковое масло

Рекомендации по питанию при головной боли

  • Регулярно ешьте небольшие здоровые порции.
  • Избегайте переедания, поскольку это может привести к головным болям.
  • Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Включите в свой рацион продукты, содержащие противовоспалительные и антиоксидантные вещества.

Если вы страдаете постоянными головными болями, следует обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.

Напомним, мы уже писали, как без медикаментов избавиться от головной боли.

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Здоровье