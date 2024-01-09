Как избавиться от мигрени без медикаментов: топ-3 действенных продукта
Головная боль – это распространенная проблема, которая может быть вызвана разными факторами, такими как стресс, недосыпание, переедание, дефицит витаминов и минералов. Если головные боли возникают часто, следует пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Об этом пишет ТСН.
Имбирь
Имбирь – это мощное природное средство, которое может помочь облегчить головную боль. Он содержит противовоспалительные соединения, помогающие уменьшить воспаление в мозге. Имбирь также может помочь улучшить кровообращение, что может способствовать облегчению головной боли.
Продукты, богатые магнием
Магний – это важный микроэлемент, который помогает регулировать кровообращение и нервную систему. Дефицит магния может быть одной из причин головных болей. Продукты, богатые магнием, включают:
- Орехи
- Зеленые овощи
- Темный шоколад
- Бананы
- Морепродукты
- Авокадо
- Бобы
- Ржаной хлеб
- Тофу
Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить головную боль. Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, включают:
- Жирная морская рыба
- Шпинат
- Брокколи
- Цветная капуста
- Орехи
- Печень трески
- Оливковое масло
Рекомендации по питанию при головной боли
- Регулярно ешьте небольшие здоровые порции.
- Избегайте переедания, поскольку это может привести к головным болям.
- Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Включите в свой рацион продукты, содержащие противовоспалительные и антиоксидантные вещества.
Если вы страдаете постоянными головными болями, следует обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.
Напомним, мы уже писали, как без медикаментов избавиться от головной боли.
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