rus
Українська
Лайфхаки

Как избавиться от муравьев в доме: топ действенных методов

Цихоцкая Мария

Как избавиться от муравьев в доме: топ действенных методов
Есть действенные методы борьбы с муравьями

Домашние муравьи – настоящая напасть, которая портит продукты и вредит имуществу. Эти насекомые, знакомые всем, как один из самых навязчивых вредителей, могут появиться в любом доме. Они доставляют много проблем и неудобств, поэтому важно знать, как с ними бороться. Об этом пишет Главред.

Где прячутся муравьи?

Теплолюбивые муравьи ищут для поселения темные, тёплые и влажные места. Их колонии можно найти в самых неожиданных уголках:

  • В щелях стен, пола и фундамента
  • По обоям
  • В коробках и ящиках
  • В складках одежды
  • В вазах и бытовой технике

Как отпугнуть муравьев?

Муравьи чувствительны к определенным запахам, которые можно использовать для их отпугивания:

  • Растения и травы: петрушка, чеснок, лавровый лист, горчица, чабрец, мелисса, мята, лимонная цедра, чеснок, острый перец.
  • Эфирные масла: лаванда, мята, чайное дерево, эвкалипт.
  • Уксус: раствор из уксуса и воды (1:1).

Как избавиться от муравьев?

  • Народные методы:
    • Отравленная приманка: смешайте сахар с содой или борной кислотой и разложите в местах скопления муравьев.
    • Борные и дрожжевые шарики: смешайте борную кислоту с дрожжами и водой, скачайте шарики и разложите их по дому.
    • Цветы и травы: разложите по дому свежие или сушеные цветы и травы, отпугивающие муравьи.
  • Химические средства:
    • Ловушки: готовые ловушки с ядом, которые уничтожают попавших внутрь муравьев.
    • Гели: наносятся каплями в местах передвижения муравьев.
    • Мел: используется для нанесения защитных линий у плинтусов, дверей и окон.
    • Порошки: рассыпаются в местах скопления муравьев.

Читайте также: 10 способов органической борьбы со слизнями и улитками

Как избавиться от муравьев навсегда?

  1. Найдите гнездо: Это самый важный шаг. Гнездо может быть где угодно, потому тщательно осмотрите все уголки вашего дома.
  2. Уничтожьте гнездо: Залейте гнездо крутым кипятком, раствором буры или инсектицидом.
  3. Используйте профилактические меры: Регулярно убирайте, замазывайте щели и проветривайте помещение.

Помните, что комплексный подход к борьбе со муравьями даст наилучший результат. Используйте народные методы, химические средства и профилактические меры, чтобы избавиться от этих вредителей навсегда!

Мы уже писали, как избавиться от стаи муравьев на огороде без химии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки