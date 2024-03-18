Как избавиться от негатива в доме с помощью соли

Негативная энергия в доме может иметь вредные последствия, приводя к ночным кошмарам, болезням и конфликтам между членами семьи. UAportal рассказал о том, как предки очищали дома от отрицательной энергии.

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Солевой раствор

Поставьте стакан воды с солью под кровать. Еще наши предки верили, что отрицательная энергия обладает свойством собираться именно там. Лучше всего ставить соленый раствор, когда дома никого нет. Это позволит воде действовать как магнитная сила, притягивая и удерживая отрицательную силу.

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Уберите соленую воду

Если вы решили убрать стакан с соленой водой, сделайте это на религиозный праздник. Такой ритуал имеет символическое значение и обеспечивает должное высвобождение энергии.

После этого вылейте насыщенную солью жидкость на улицу, чтобы отрицательная сила развеялась и исчезла. Соль обладает мощными свойствами, помогающими очистить от негативного влияния свое окружение.

Используя ритуал с солью, вы можете очистить свое пространство и создать более гармоничную среду. Не забывайте подходить к этому процессу с намерением и уважением к энергетическому воздействию. Благодаря этой древней практике ваш дом станет средоточием позитива и спокойствия.

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