Как избавиться от неприятного запаха на кухне: действенные лайфхаки от хозяек

Приготовление пищи дарит не только аппетитные блюда, но иногда неприятные запахи, которые могут задерживаться на кухне. Рыба, специи, лук и чеснок – вот только несколько "виновников" таких ароматов. Как с ними бороться? Есть несколько действенных, а главное – простых методов. О них расскажет Телеграф.

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Вот несколько советов:

Закрывайте крышки на кастрюлях.

Это поможет не только удерживать запахи, но и снизить уровень влажности в помещении.

Убирайте во время приготовления пищи.

Протирайте поверхности от пролитой жидкости и жира, а также стирайте посуду и сковороду сразу после использования.

Проветривайте кухню.

Свежий воздух поможет избавиться от запахов и улучшить качество воздуха.

Используйте вытяжку.

Она поможет устранить стойкие запахи во время приготовления пищи и в течение короткого времени.

Регулярно выносить мусор.

Это поможет предотвратить скопление пищевых отходов и неприятных запахов.

Используйте ароматические свечи и пищевую соду.

Ароматические свечи с цитрусовым запахом помогут улучшить аромат, а пищевая сода – нейтрализовать запахи.

Не оставляйте немытую посуду.

Частицы еды на посуде могут стать источником неприятных запахов.

Чистите раковину и кухонную технику.

Это поможет сберечь приятный запах на кухне.

Следуя этим простым советам, вы сможете легко избавиться от неприятных запахов на кухне и наслаждаться свежим и ароматным воздухом.

Дополнительные советы:

Поставьте на кухню вазу с фруктами. Некоторые фрукты, такие как яблоки и апельсины поглощают запахи.

Заварите кофе или чай. Эти ароматы могут нейтрализовать неприятные запахи.

Проветривайте кухню после приготовления пищи.

Регулярно чистите кухонные полотенца и губки.

Используйте натуральные освежители воздуха.

Напомним, мы уже писали, как нейтрализовать неприятный запах в холодильнике.

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