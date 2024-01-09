Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике копеечными средствами

Холодильник – это важный элемент нашей кухни, который помогает сохранять пищу свежей и пригодной для употребления длительное время. Однако если холодильник не чистить регулярно, в нем могут появиться неприятные запахи.

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К счастью, существует несколько простых и эффективных способов избавиться от неприятных запахов в холодильнике, пишет издание SantePlus.

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Регулярно чистите холодильник. По крайней мере, раз в месяц выключайте холодильник, вынимайте его содержимое и очищайте все поверхности мягким моющим средством. Не забудьте также очистить уплотнители, чтобы предотвратить появление плесени.

Храните продукты в герметичных контейнерах. Это поможет предотвратить распространение запахов от одних продуктов на другие.

Используйте натуральные дезодорационные средства. Уксус, лимон, пищевая сода и кофейная гуща – это эффективные натуральные средства, которые помогут устранить неприятные запахи.

Регулярно проверяйте срок годности продуктов. Не разрешайте продуктам испортиться в холодильнике.

Для дезодорации холодильника можно использовать следующие средства:

Уксусный спрей: смешайте 1/2 стакана уксуса с 1/2 стакана воды и перелейте в бутылку с распылителем. Нанесите спрей на поверхность холодильника. Затем протрите насухо.

Лимонный раствор: смешайте 1/2 стакана воды с 1/4 стакана сока лимона. Раствор нанесите на все поверхности холодильника.

Пищевая сода: рассыпьте пищевую соду на бумажную салфетку и поместите ее в холодильник.

Кофейная гуща: поместите чашку с кофейной гущей в холодильник.

С помощью этих простых советов вы сможете легко поддерживать холодильник свежим и чистым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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