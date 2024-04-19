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Как избавиться от отеков на лице: действенные советы от фитнес-тренера

Цихоцкая Мария

Как избавиться от отеков на лице: действенные советы от фитнес-тренера
Массаж лица может снять отеки

Массаж лица – это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи и сделать лицо более подтянутым. Следуя этим советам, вы сможете добиться желаемого результата.

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась секретами эффективного массажа лица, который поможет избавиться от отеков и сделать кожу более подтянутой.

Используйте специальное масло:

Забудьте о масле для тела или растительном! Для массажа лица нужно специальное масло, которое можно приобрести в аптеке или косметическом магазине.

Смойте масло после массажа:

Независимо от того, наносили вы масло, крем или эмульсию, после массажа обязательно умойтесь, чтобы предотвратить появление высыпаний.

Учтите противопоказания:

Прежде чем начать самомассаж, убедитесь, что у вас нет купероза, покраснения, акне или других проблем с кожей. Также не рекомендуется массировать шею при проблемах со щитовидной железой.

Делайте массаж регулярно:

Для лучшего эффекта рекомендуется делать массаж лица ежедневно по 1 минуте или 10-15 минут 1-2 раза в неделю, сосредотачиваясь на разных участках.

Не игнорируйте состояние тела:

Помните, что красота лица зависит не только от ухода за ним, но и общего состояния организма. Обратите внимание на свою осанку, разминайте шею и плечи, подтягивайте живот, регулярно занимайтесь спортом.

Дополнительные советы:

  • Перед массажем очистите лицо от макияжа и других загрязнений.
  • Используйте легкие хлопки, пощипывания и круговые движения.
  • Не давите на кожу слишком сильно.
  • Завершите массаж нанесением увлажняющего крема.
  • При появлении любого дискомфорта прекратите массаж.

Напомним, мы уже писали, как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга.

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