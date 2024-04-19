Как избавиться от отеков на лице: действенные советы от фитнес-тренера

Массаж лица – это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи и сделать лицо более подтянутым. Следуя этим советам, вы сможете добиться желаемого результата.

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась секретами эффективного массажа лица, который поможет избавиться от отеков и сделать кожу более подтянутой.

Используйте специальное масло:

Забудьте о масле для тела или растительном! Для массажа лица нужно специальное масло, которое можно приобрести в аптеке или косметическом магазине.

Смойте масло после массажа:

Независимо от того, наносили вы масло, крем или эмульсию, после массажа обязательно умойтесь, чтобы предотвратить появление высыпаний.

Учтите противопоказания:

Прежде чем начать самомассаж, убедитесь, что у вас нет купероза, покраснения, акне или других проблем с кожей. Также не рекомендуется массировать шею при проблемах со щитовидной железой.

Делайте массаж регулярно:

Для лучшего эффекта рекомендуется делать массаж лица ежедневно по 1 минуте или 10-15 минут 1-2 раза в неделю, сосредотачиваясь на разных участках.

Не игнорируйте состояние тела:

Помните, что красота лица зависит не только от ухода за ним, но и общего состояния организма. Обратите внимание на свою осанку, разминайте шею и плечи, подтягивайте живот, регулярно занимайтесь спортом.

Дополнительные советы:

Перед массажем очистите лицо от макияжа и других загрязнений.

Используйте легкие хлопки, пощипывания и круговые движения.

Не давите на кожу слишком сильно.

Завершите массаж нанесением увлажняющего крема.

При появлении любого дискомфорта прекратите массаж.

Напомним, мы уже писали, как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга.

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