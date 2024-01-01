Как избавиться от скрипа обуви: 4 действенных лайфхака

Скрип обуви – распространенная проблема, которая может возникнуть как с новой, так и изношенной парой. Причин скрипа может быть несколько, и в зависимости от них существует несколько способов устранения проблемы.

Видео дня

Об этом пишет Радиотрек.

Причины скрипа обуви

Основные причины скрипа обуви:

Некачественное изготовление. Это может быть связано с использованием некачественных материалов, нарушением технологии производства или неправильным склеиванием деталей.

Повреждение обуви. Скрип может возникнуть в результате расслоения подошвы, повреждения каблука или других элементов обуви.

Неправильное ношение и уход. Скрип может возникнуть в результате неправильного ношения обуви, например, при ходьбе по жесткой поверхности, при повышенной влажности или при нерегулярном уходе.

Как устранить скрип обуви

Для устранения скрипа обуви необходимо определить источник звука. Для этого можно воспользоваться следующими способами:

Прислушивайтесь к звуку, когда вы ходите в обуви. Если звук возникает при ходьбе, то источник скрипа скорее всего находится в подошве или каблуке. Если звук появляется при повороте ноги, то источник скрипа, вероятнее всего, находится в стельке.

Рассмотрите обувь на наличие повреждений. Если вы обнаружили повреждение, то их нужно устранить.

Способы устранения скрипа обуви

Скрип подошвы

Если скрип возникает в подошве, то можно попытаться устранить его следующими способами:

Натрите подошву парафином. Парафин поможет заполнить трещины и неровности на подошве, что приведет к уменьшению скрипа.

Оставьте обувь на ночь на влажной тряпке. Влага поможет размягчить материал подошвы, что также приведет к уменьшению скрипа.

Залейте в полость подошвы полиуретановый клей или силикон. Это поможет заполнить полость и устранить скрип.

Скрип стельки

Если скрип возникает в стельке, то можно попытаться устранить его следующими способами:

Замените стельку новой. Если стелька удобна, то можно попытаться заменить ее на стельку из более мягких материалов.

Натрите внутреннюю поверхность стельки детской присыпкой. Тальк поможет заполнить полости между стелькой и подошвой, что приведет к уменьшению скрипа.

Скрип материала обуви

Если скрип возникает в материале обуви, то можно попытаться устранить его следующими способами:

Нанесите на поверхность обуви специальное средство по уходу. Это поможет смягчить материал и устранить скрип.

Натрите поверхность обуви животным жиром или вазелином. Это также поможет смягчить материал и устранить скрип.

Читайте также: Как почистить кожаную обувь, чтобы она выглядела как новая

Скрип нитей и клея

Если скрип возникает в результате неправильной склеивания деталей обуви, то необходимо обратиться к специалисту. Самостоятельно устранить эту проблему будет достаточно сложно.

Предотвращение скрипа обуви

Чтобы предотвратить скрип обувь, необходимо соблюдать следующие правила:

Выбирайте обувь из качественных материалов.

Не носите обувь на голую ногу.

Регулярно ухаживайте за обувью.

Не оставляйте обувь на солнце или около батареи.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !