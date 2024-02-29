Как избавиться от улиток на огороде: 5 супердейственных методов

Весной на грядках часто появляются улитки. Они повреждают саженцы и молодые побеги растений. Так что в феврале-марте стоит позаботиться о защите от этих вредителей.

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Причинами появления улиток могут быть влажная среда, опавшие листья или компост.

Признаки наличия улиток:

Серебристые следы на почве и растениях

Повреждение листьев и стеблей

Исчезновение саженцев

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Как избавиться от улиток:

Убирайте мусор и мульчу – там улитки прячутся. Выставляйте кормушки или сажайте цветы для привлечения птиц и жуков – естественных врагов улиток. Устраивайте искусственные барьеры из яичной скорлупы или медной ленты. Используйте пивные ловушки, ловушки с раствором соли. В крайнем случае – специальные химические препараты.

Итак, есть немало способов уберечь грядки от улиток. Защиту можно организовать заранее, не дожидаясь появления вредителей.

Напомним, пиво, яйца и вазелин: как эти продукты " воюют " против улиток и улиток.

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