Как избавиться от затхлого запаха из одежды без стирки

Существуют действительно эффективные приемы против затхлого запаха одежды. Они появляются из-за влажности, плесени, плохой вентиляции и т.д.

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Хотя это неприятно с обонятельной точки зрения, это также может оказаться вредным для здоровья. И не зря это явление может повлиять на дыхательные пути, особенно у людей, страдающих аллергией или астмой. Если этот запах особенно проблематичен, то впору воспользоваться советами Sante Plus.

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Если после точного выполнения этих рекомендаций затхлый запах все еще присутствует, возможно, пора прибегнуть к крайним мерам. Есть естественные советы, которые могут оградить вас от этой проблемы.

1. Белый уксус

Этот бесспорный союзник по всем домашним делам также поможет вам избавиться от затхлого запаха в одежде. Для этого повесьте вещь на вешалку в душе над емкостью, содержащей смесь воды и уксуса – ингредиента, обладающего антибактериальными и антисептическими свойствами. Затем опрыскивайте ткань горячей водой, и действие раствора кислоты в сочетании с паром устранит запах плесени.

2. Пищевая сода

Как и белый уксус, пищевая сода является абразивным бытовым ингредиентом и может дезодорировать любые виды тканей. Посыпьте содой одежду и подождите час, чтобы этот чудесный бытовой ингредиент смог поглотить стойкий запах.

Другой вариант – положить одежду обратно в стиральную машину и запустить ее. Для оптимального эффекта добавьте к барабану для дезинфекции белья чашку белого уксуса.

3. Морозильная камера

Этот метод, который кажется безумным, не менее эффективен. И не зря, он очень эффективен благодаря холоду, который убивает бактерии и нейтрализует неприятный и стойкий запах. Все, что вам нужно сделать, это положить одежду, пораженную этой проблемой, в герметичный пакет и положить его в морозильную камеру в час.

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