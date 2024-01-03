Как красить ресницы, чтобы были длинными и не слипались: лайфхаки от визажистов

Все визажисты знают секреты, как сделать ресницы визуально более густыми и длинными. Мы собрали для вас самые эффективные из них.

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Об этом пишет Ukr.media.

Используйте пудру

Нанесите на ресницы слой туши, а затем, не давая ей высохнуть, нанесите на них пудру с помощью пушистой кисти. Затем нанесите второй слой туши. Этот лайфхак поможет добиться эффекта густых ресниц, но подходит только тем, у кого они достаточно длинные. Если ресницы короткие, пудра может дополнительно обременить их.

Играйте в два цвета

Нанесите на ресницы слой черной туши, а затем цветной (или коричневой, если вы брюнетка). Цветной пигмент будет просматривать сквозь черный и создавать эффект более объемных ресниц.

Обведите межвоенное пространство

Нанесите на плотную кисточку гелевую подводку или возьмите стойкий карандаш и плотно заштрихуйте корни ресниц. С непривычки глаза могут слезиться, поэтому лучше, чтобы подводка была водостойкой. Старайтесь закрасить полоску слизистой, тогда эффект будет более наглядным. Затем накрасьте ресницы тушью, как обычно.

Начните с конца

Нанесите тушь сначала на кончики ресниц, а затем, немного дав ей высохнуть, прокрашивайте всю длину. Утолщение на кончиках оптически создает эффект более густых ресниц.

Двигайтесь зигзагами

Прокрашивая ресницы, не просто проводите щеточкой туши от корней до кончиков, а совершайте небольшие колебательные движения влево-вправо. Так на каждую ресницу придется больше красящих пигментов.

Рисуйте стрелку

Не подводя линию роста ресниц, нарисуйте стрелку в наружном уголке глаза, выведя ее на миллиметр-два за уголок. Удивительно, но этот маневр зрительно удлиняет ресницы!

Эти нехитрые лайфхаки помогут вам создать эффект густых и более длинных ресниц, не прибегая к использованию накладных ресниц.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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