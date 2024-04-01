Как легко очистить кастрюлю или сковороду из нержавейки: опытные хозяйки советуют одно простое средство

Со временем ваши кухонные принадлежности из нержавеющей стали могут потерять свой первоначальный блеск, покрывшись пятнами от соли и минералов. Но не беспокойтесь, ведь существует легкий метод, который поможет восстановить их вид.

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Для очистки внутренней поверхности посуды от устаревшего нагара можно использовать простое домашнее средство. Им есть обычный уксус, пишет the sun.

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Используя только небольшое количество столового уксуса, вы с легкостью можете удалить окисленные пятна из посуды. Для восстановления первоначального блеска ваших нержавеющих кастрюль или сковородок просто залейте внутрь немного уксуса, размешайте, а затем ополосните.

Уксусная кислота эффективно восстанавливает глянец нержавеющей стали, и ваша сковорода снова засияет, будто она только из магазина.

Напомним, ранее знатоки посоветовали, как можно отмыть чайник от налета без уксуса.

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