Как легко открыть банку с консервацией: действенные советы

Иногда консервацию трудно открыть из-за застрявшей и не двигающейся крышки. Тем не менее, существуют эффективные лайфхаки, которые могут помочь легко справиться с этой неприятностью.

Видео дня

Об этом сообщает издание Shuba. Специалисты советуют воспользоваться следующими советами, а именно:

Силиконовая салфетка:

Чтобы ослабить плотную крышку, воспользуйтесь силиконовой салфеткой или другим подобным предметом – резиновым ковриком, перчаткой для духовки или ковриком для выпечки. Охватите крышку полностью и откройте банку.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Горячая вода:

Поставьте банку под горячую воду и старайтесь открыть ее, обернув крышку нескользким резиновым ковриком.

Ударьте крышкой об столешницу:

Переверните банку вверх дном и стукните крышкой о столешницу. Такой удар обычно разрушает вакуумное уплотнение, позволяя легко открыть банку.

Открывалка для консервы:

Открывалка для консервы имеет крючок у ручки, которым можно задеть крышку к характерному "хлопу", легко открывая банку.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !