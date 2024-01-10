Как легко открыть банку с консервацией: действенные советы
Иногда консервацию трудно открыть из-за застрявшей и не двигающейся крышки. Тем не менее, существуют эффективные лайфхаки, которые могут помочь легко справиться с этой неприятностью.
Об этом сообщает издание Shuba. Специалисты советуют воспользоваться следующими советами, а именно:
Силиконовая салфетка:
Чтобы ослабить плотную крышку, воспользуйтесь силиконовой салфеткой или другим подобным предметом – резиновым ковриком, перчаткой для духовки или ковриком для выпечки. Охватите крышку полностью и откройте банку.
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Горячая вода:
Поставьте банку под горячую воду и старайтесь открыть ее, обернув крышку нескользким резиновым ковриком.
Ударьте крышкой об столешницу:
Переверните банку вверх дном и стукните крышкой о столешницу. Такой удар обычно разрушает вакуумное уплотнение, позволяя легко открыть банку.
Открывалка для консервы:
Открывалка для консервы имеет крючок у ручки, которым можно задеть крышку к характерному "хлопу", легко открывая банку.
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