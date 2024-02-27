Как легко переворачивать блины на сковороде: лайфхак от Гордона Рамзи

У каждой хозяйки есть любимый рецепт вкусных блинов. Однако кроме правильного рецепта важно еще и уметь их правильно жарить. Делимся советами от известного шеф-повара по приготовлению идеальных блинчиков. Если вы будете жарить блины с помощью этого метода, они никогда не прилипнут. Об этом пишет Shuba.

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Сначала разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Равномерно распределите тесто по сковороде и оставьте жариться. Когда нужно перевернуть блинчик, легонько постучите сковородой о плиту, осторожно поднимите края блина с помощью лопатки и быстро переверните. После переворачивания жарьте еще около 30 секунд.

Рецепт идеального теста от Гордона Рамзи

100 г муки

300 мл молока

2 яйца

Сахар и соль по вкусу

Просейте муку, сделайте углубление, добавьте яйца и медленно влейте молоко постоянно помешивая. Дайте тесту отдохнуть примерно 15 минут перед жаркой.

Итак, следуйте этим простым советам от профессионалов для приготовления вкуснейших хрустящих блинов!

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