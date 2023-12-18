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Как легко почистить зимнюю обувь от пятен соли, чтобы она дольше оставалась чистой

Игорь Романько

Как почистить зимнюю обувь от следов соли

Зимой кожаная обувь может быстро прийти в негодность из-за агрессивного воздействия соли, песка и других реагентов, посыпающих дороги и тротуары.

Для продления срока службы обуви можно использовать простые и доступные средства. О нескольких таких рассказали на сайте "Апостроф".

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Кондиционер для волос

Кондиционер для волос помогает защитить кожу от пересыхания и трещин. Для обработки обуви нужно нанести кондиционер на мягкую тряпку и протереть обуви. Лучше делать это за несколько часов до выхода из дома, чтобы кондиционер успел впитаться и создать защитную пленку.

Раствор воды и уксуса

Если на обуви уже появились белые пятна от соли, их можно удалить раствором воды и уксуса. Для этого нужно смешать в равных пропорциях воду и уксус и раствор нанести на пятна с помощью губки или щетки. После этого обувь нужно промыть чистой водой и высушить.

Крем для обуви

Крем для обуви помогает оградить кожу от влаги и грязи. Для обработки обуви нужно нанести крем на мягкую тряпку и протереть обуви. После этого обувь нужно оставить на несколько часов для высыхания.

Уход за обувью внутри

Чтобы обувь не потала и не пахла, ее нужно регулярно проветривать. Также можно использовать специальные дезодоранты для обуви.

Следуя этим простым советам, вы сможете продлить срок службы своей кожаной обуви и сохранить ее в хорошем состоянии даже зимой.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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