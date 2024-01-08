Как легко помыть окна без разводов: Неожиданный лайфхак без уксуса

Известно, что белый уксус – прекрасный природный продукт для мытья окон. Однако для тех, кто не может терпеть запах, эксперт по уборке поделился еще одним лайфхаком.

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Эксперты Keen Clean советуют использовать другой натуральный продукт. В частности, чайные пакетики, сообщает Express.co.uk.

Профессионалы по уборке утверждали, что чёрный чай является лучшим раствором для очистки стекла. Сначала следует собрать десяток использованных пакетиков.

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Оставьте их замачиваться вместе в горячей воде. Смесь должна стать темнокоричневой. Затем перелейте раствор в пульверизатор.

Чтобы использовать раствор, начните с обильного разбрызгивания им окон, после чего тщательно протрите листами газеты.

Давление на окна во время протирания газетой гарантирует, что на окнах не останется влаги, что значительно уменьшает риск появления полос. Что делает черный чай таким полезным для мытья окон, так это дубильная кислота, которая в нем содержится. Это действует как моющее средство для растворения грязи и жира.

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