Как легко приготовить французский мясной пирог с слоеным тестом
Кто не любит сытные и ароматные пироги? А если его можно приготовить за полчаса? Тогда это просто находка! Этот рецепт французского мясного пирога из слоеного теста станет вашим любимым. Он универсален, сочный, с хрустящей корочкой. А готовить его очень просто!
Фарш для пирога лучше использовать свиной. К нему добавляем измельченный бекон (не копченое сало!), лук, морковь, специи. Рецептом поделились на сайте Shuba.
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Ингредиенты:
- Слоеное тесто - 500 г
- Свиной фарш – 350 г
- Бекон – 150 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Молотая гвоздика – 1/8 ч. л.
- Молотый мускатный орех – 1/8 ч. л.
- Черный молотый перец – 1/8 ч. л.
- Яичный желток – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Мак – 10 г
Приготовление:
- Морковь натереть, измельчить лук, бекон нарезать кубиками.
- Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить лук до мягкости. Добавить фарш, жарить, помешивая, до румяности. Добавить морковь, специи, бекон, посолить, жарить еще несколько минут. Снять с огня.
- Добавить в фарш желтки, перемешать.
- Раскатать тесто, половиной застелить форму для пирога (24 см). Проколоть вилкой. Выложить фарш, накрыть второй половиной теста. Защипнуть края, обрезать, смазать яйцом, посыпать маком.
- Сделать надрезы на тесте. Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета.
Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
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