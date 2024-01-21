Как легко приготовить цукаты из яблок: быстрый и вкусный рецепт

ЦУКАТЬ ИЗ ЯБЛОК

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Солнечные и такие вкусные!

Ингредиенты:

1 кг яблок (практически все сорта, кроме "Семеренко")

500 мл воды

500 г сахара

сок одного лимона

цедра одного лимона

По желанию можно добавить корицу, анис, кардамон.

Для приготовления цукатов из яблок очищаем яблоки от кожуры и семян. Нарезаем кусочками 4 на 4 см.

Добавляем цедру и сок лимона, сахар.

Заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20 минут на среднем огне. Яблоки должны пропитаться сиропом и стать прозрачными.

После этого оставляем яблоки в сиропе до полного охлаждения.

Выкладываем яблоки на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов. Можно пользоваться дегидратом.

Сироп от яблок можно хранить в морозильной камере и повторно использовать, а также для пропитки бисквитов и кексов.

Охлаждаем цукаты и убираем в герметично закрываемую емкость. Цукаты из яблок готовы!

Источник Instagram.