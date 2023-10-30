Как легко удалить накипь из насадки для душа, чтобы увеличить давление воды

Удалить известковую накипь из насадки душа может показаться непростой задачей. Для этого вам не понадобятся химические средства.

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Экологические ингредиенты отлично удаляют белые следы, остающиеся на насадке для душа, уменьшая давление воды. Издание Sante Plus сообщило, как эффективно бороться с отложениями налета в кратчайшие сроки.

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Как появляется известковый налет на насадке душа?

Следы известняка состоят из карбоната кальция – минерала, который может скапливаться на многих поверхностях. Среди них: душевые стенки, плитка, смесители, ванны, а также насадка для душа. Эти отложения могут повредить душу и помешать ему подавать достаточное количество воды. Особенно это касается случаев, когда отсутствует система фильтрации воды. Так, при нагревании кальций и магний превращаются в известковые отложения. Они часто имеют беловатый цвет и требуют регулярного ухода. И не зря они могут снизить давление воды, если станут стойкими к насадке душа.

Как легко удалить накипь из насадки для душа?

Чтобы обеспечить действие против известкового налета, нет необходимости покупать средство против известкового налета, наполненное химическими веществами, которые часто можно найти в супермаркетах. Эти классические чистящие средства можно заменить экологическими и натуральными ингредиентами, которые удаляют остатки известкового налета, вызванного жесткой водой. Таким образом, все пятна известкового налета будут удалены, и вы наконец-то сможете попрощаться с отложениями известкового налета на насадке душа.

Благодаря ингредиентам, находящимся в пределах досягаемости на кухне, вы получите чистый душ и устраните неприятные запахи. Они идеально подходят для дезинфекции поверхности из нержавеющей стали и устранения плесени, вызванной влажностью.

Какие ингредиенты требуются для удаления известкового налета из насадки для душа?

Чтобы устранить ущерб, вызванный скоплением накипи на душевой воронке, можно сделать средство против налета самостоятельно. Для этого вам понадобится только полиэтиленовый пакет среднего размера и бутылка белого уксуса. Присутствующая в последнем уксусная кислота отлично удаляет любой слой известкового налета.

Шаг 1. Прежде чем удалять накипь, сначала снимите насадку душа, открутив или сняв с помощью разводного ключа, вы сразу увидите скопление известняка в стенах.

Шаг 2. Второй этап имеет решающее значение для эффекта очистки и удаления накипи. Для этого нужно наполнить полиэтиленовый пакет белым уксусом и положить в него насадку для душа. Закрепите емкость резинкой.

Шаг 3. Оставьте смесь действовать на ночь, чтобы растворить известковый налет. Затем подождите, снимите полиэтиленовый пакет и удалите стойкие пятна с помощью старой зубной щетки. Насадка для душа начнет сверкать, а давление воды увеличится.

Белый уксус действует как очиститель известкового налета, но есть еще один мощный ингредиент. Благодаря своему абразивному действию растворяет известковый налет на глубину. Речь идет о пищевой соде. Для этого смешайте соду с небольшим количеством воды до образования однородной пасты. Используя перчатки, нанесите средство и оставьте на 15 минут. После мытья и ополаскивания протрите устройство салфеткой из микрофибры.

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