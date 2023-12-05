Как легко вывести пятно от красного вина из белой одежды: советы экспертов

Пятна от красного вина могут оказаться очень стойкими, особенно на белой одежде. Чтобы вывести их, не обязательно использовать дорогостоящую химию.

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TikToker Холли Ауна рассказала о работающем лайфхаке. Будь то белая рубашка, топ, джемпер, брюки или юбка, можно сделать эту удобную смесь, чтобы избавиться от пятна от красного вина.

Все, что нужно, это смешать три части перекиси водорода и одну часть мыла посудомоечной машины.

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Промокните пятно от красного вина смесью с помощью бумажного полотенца. Затем оставьте его где-то на 20 минут – час.

Впоследствии возьмите другое бумажное полотенце и высушите одежду. Далее просто бросьте его в стиральную машину и добавьте моющее средство, как обычно.

Затем нужно включить стиральную машину на холодную стирку, нажать "Пуск", и до момента, когда вы вытащите одежду из стиральной машины, пятно должно выйти.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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