Как модно стилизовать классические брюки-палаццо: советы от блоггера

Базовые брюки темного цвета – универсальный элемент женского гардероба, который может стать основой разнообразных стильных образов. Fashion-блогерка India-Rose рассматривает варианты стилизации таких брюк.

Блогер демонстрирует, как превратить обычные брюки в часть модного ансамбля. В одном из вариантов она сочетает их с объемным свитером серо-коричневого цвета, заправленным в высокую талию, дополняя образ бежевыми угги, укороченным пальто с контрастными пуговицами и миниатюрной черной сумкой.

Стильные образы с брюками-палаццо. Источник: Instagram

Другой интересный вариант предполагает комбинацию со свитшотом молочного оттенка, частично заправленным спереди, с подкатанными до трех четвертей рукавами. Образ завершают бежевые угги и коричневый клатч.

Стильные образы с брюками-палаццо. Источник: Instagram

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Третий вариант демонстрирует более casual подход: классические брюки сочетаются с черной футболкой, заправленной внутрь, кедами, курткой замшевой коричневого цвета и сумкой из идентичного материала.

Стильные образы с брюками-палаццо. Источник: Instagram

Что касается актуальных трендов 2024 года, особого внимания заслуживают вельветовые и кожаные брюки. Кожаные модели, как натуральные, так и искусственные, остаются популярными в разных вариациях – от узких до широких, с высокой талией. Актуальны необычные цвета: бежевый, коричневый, оливковый, серый и бургунди. Для зимнего сезона рекомендуются также вельветовые модели в желто-оранжевой или коричневой гамме, как прямого кроя, так и расклешенные.

Напомним, мы уже писали, какие пальто будут в моде осенью-зимой 2024-2025.

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