Как можно использовать кожуру цитрусов в быту: 5 лайфхаков
Ищете способы экономить, быть эко-сознательными и использовать остатки продуктов с пользой? Обратите внимание на кожуру цитрусовых! Ее потенциал поражает: от ароматизаторов до натуральных чистящих средств.
Об этом пишет ЭКОномный дом.
Забудьте о химических ароматизаторах:
- Соберите кожуры цитрусовых в сосуд, залейте теплой водой на 10-12 дней. Перелейте жидкость в пульверизатор и распыляйте в комнате.
- Посыпьте кожуру сахаром, оставьте на несколько часов в закрытом сосуде. Откройте сосуд – свежий аромат наполнит кухню.
Чистота без ущерба:
- Протирайте свежей кожурой апельсина плиту, духовку, стол или пол. Это нейтрализует запахи и поможет удалить жир.
Удобрение для комнатных растений:
- Кожа цитрусовых содержит калий, фосфор и магний. Добавьте ее в горшки с комнатными растениями, немного закапывая в грунт.
Свеча своими руками:
- Используйте целые шкурки половинок апельсинов или грейпфрутов. Добавьте немного масла и подожгите белую сердцевинку.
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Ароматизатор для труб:
- Нарежьте кожуру крупно, заморозьте в формочках для льда. Опустите цитрусовый лед в раковину, чтобы нейтрализовать запах.
Сохраните коричневый сахар:
- Поместите сушеные цитрусовые шкурки в контейнер с коричневым сахаром. Они оградят его от влаги.
Используйте кожуру цитрусовых для:
- Улучшение запаха компоста.
- Изготовление натурального моющего средства.
- Отпугивание насекомых.
- Освежение обуви.
- Очистка мясорубки.
Напомним, мы уже писали, как сделать заготовки цитрусовой цедры.
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