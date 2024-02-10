Как можно использовать кожуру цитрусов в быту: 5 лайфхаков

Ищете способы экономить, быть эко-сознательными и использовать остатки продуктов с пользой? Обратите внимание на кожуру цитрусовых! Ее потенциал поражает: от ароматизаторов до натуральных чистящих средств.

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Об этом пишет ЭКОномный дом.

Забудьте о химических ароматизаторах:

Соберите кожуры цитрусовых в сосуд, залейте теплой водой на 10-12 дней. Перелейте жидкость в пульверизатор и распыляйте в комнате.

Посыпьте кожуру сахаром, оставьте на несколько часов в закрытом сосуде. Откройте сосуд – свежий аромат наполнит кухню.

Чистота без ущерба:

Протирайте свежей кожурой апельсина плиту, духовку, стол или пол. Это нейтрализует запахи и поможет удалить жир.

Удобрение для комнатных растений:

Кожа цитрусовых содержит калий, фосфор и магний. Добавьте ее в горшки с комнатными растениями, немного закапывая в грунт.

Свеча своими руками:

Используйте целые шкурки половинок апельсинов или грейпфрутов. Добавьте немного масла и подожгите белую сердцевинку.

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Ароматизатор для труб:

Нарежьте кожуру крупно, заморозьте в формочках для льда. Опустите цитрусовый лед в раковину, чтобы нейтрализовать запах.

Сохраните коричневый сахар:

Поместите сушеные цитрусовые шкурки в контейнер с коричневым сахаром. Они оградят его от влаги.

Используйте кожуру цитрусовых для:

Улучшение запаха компоста.

Изготовление натурального моющего средства.

Отпугивание насекомых.

Освежение обуви.

Очистка мясорубки.

Напомним, мы уже писали, как сделать заготовки цитрусовой цедры.

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