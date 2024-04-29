Как на самом деле зовут Клавдию Петровну: это не Маша Кондратенко

После выхода песни "Я тебе лгала, я тебя не любила" украинцев заинтересовала личность исполнительницы, именующая себя Клавдией Петровной (Klavdia Petrivna). В СМИ писали, что под этим псевдонимом поет Маша Кондратенко, однако артистка не опровергла и не подтвердила эти догадки.

Тем временем блогер Богдан Беспалов заявил, что "на 100% знает, кто такая Клавдия Петровна".

"Я на 100% знаю, кто такая Клавдия Петровна. И это не Маша Кондратенко. Недавно на одной из музыкальных премий Клавдия Петровна получила награду, и артистка показала себя впервые на сцене под большой шляпой. Все узнали под главным аксессуаром известную украинскую певицу Марию Кондратеко. TikTok взорвался от сенсации, а я от отчаяния", — написал он в своем блоге на портале OBOZ.UA.

Беспалов отметил, что Маша Кондратенко в прошлом году певица выложила видео, на котором спела одну из песен Клавдии Петровны, "имитируя голос" певицы.

Вас также заинтересует: Марго Робби создаст живой фильм "The Sims", основанный на культовой видеоигре

"История сработала, пошли слухи. Вот только дать послушать пение Маше профессиональному преподавателю по вокалу он точно скажет, что голоса певиц разные. Просто есть некоторое сходство в тембре голоса, но отдаленно… История выгодна обеим сторонам – лейбл запутывает слушателей, кто на самом деле Клавдия Петровна, а Маша Кондратенко сохраняет присутствие в информационном пространстве", – считает он.

По словам Беспалова, под псевдонимом Klavdia Petrivna поет 17-летняя Соломия Опришко, сестра исполнителя и автора песен Osty.

"У него раньше было достаточно общих видео с Соломией. Мои проверенные источники принесли на хвостике, что именно эта девушка и является той же Клавдией. Я посмотрел ее инстаграм – там почти ничего нет, все удалено, но в актуальных нашел демо песни лгала". На День влюбленных в этом году артистка релизит студийную версию именно этой песни", – добавил Беспалов.

Он также ссылается на видео, как Соломия поет вживую: "И по голосу все понятно".

Между тем другой блогер Макс Нагорняк тоже считает, что Соломия Опришко из Львовщины и есть та же Klavdia Petrivna. Он заявил, что переписывался с Соломией еще до того, как ее песни попали в интернет.

"Мы закроем этот вопрос. Это девушка, о которой все говорят. Это Соломия Опришко. И я даю вам свое слово, она – Klavdia Petrivna. Все, конец. Я сам общался с ней в соцсетях, и она, еще не подписав свой контракт с лейблом, уже пожгла перед многими", – заверил Нагорняк.

Напомним, Доктор Дре получил звезду на Голливудской аллее славы на звездной церемонии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!