Как на украинском правильно сказать 'изощряться': Языковед подсказал соответствие

Многие слышали русское слово "изощряться", однако не знают его значения, так как его правильно перевести на украинский. В украинском языке существует несколько соответствий, в зависимости от контекста.

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Как правильно перевести это слово, рассказал языковед Александр Авраменко. Он также объяснил значение слова для "Сніданку з 1+1".

"Изощряться" – это доходить до виртуозности в чем-то, делать что-то очень искусно, применять все свои умения, способности. Украинских соответствий несколько: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", викаблучуватися", "виламуватися", – отметил Авраменко.

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Каждое из них следует использовать в разных ситуациях. Например, "виточнуватися у кулінарному мистецтві", "вправлятися у різних видах спорту", а "викаблучуватися" можно перед кем-то.

Устойчивое соединение слов "изощряться в красноречии" следует переводить как: "розсипати перла красномовності".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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