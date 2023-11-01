Как начать копить средства даже с минимальной зарплатой: простое правило

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен, и многие вынуждены жить на эту сумму в течение целого месяца.

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Финансовый консультант Андрей Омельченко рассказал, что даже при столь низком доходе можно накопить сбережения. Золотое правило всех, кто понимает финансы – откладывать 10% от каждого своего дохода. Итак, из 6700 гривен получится отложить 670 гривен, и это гораздо лучше, чем не откладывать ничего.

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"Это действительно золотое правило, которое поможет начать копить деньги", – подчеркнул Омельченко.

Эксперт советует вам создать в себе полезную привычку. В начале выделение 10% от вашей зарплаты может вызвать дискомфорт – вы можете начать с меньшей суммы, например, 1, 2,5 или 5% от вашего дохода. Главное – сделать это постоянной привычкой.

Еще одним способом дисциплины себя является создание электронной копилки на банковской карте. Вы можете настроить это так, чтобы 10% от вашей зарплаты автоматически снимались при поступлении средств на карту.

Чтобы избежать соблазна потратить накопленные средства, можно сразу конвертировать его в иностранную валюту. Однако эксперт отмечает, что не стоит постоянно покупать и продавать валюту.

"Мой совет, если вы зарабатываете в гривнах, то и откладывайте в гривнах. Для долгосрочных целей, таких как покупка автомобиля или квартиры, валюта может быть выгодна. Но важно установить себе правило не продавать ее, даже если появится желание купить новый телевизор или планшет", – объясняет аналитик.

Андрей Омельченко рекомендует украинцам откладывать деньги как в гривне, так и в иностранной валюте. Вы можете открыть депозит в банке или инвестировать в государственные или военные облигации, приносящие высокий процент дохода.

Чтобы начать копить, важно анализировать свои затраты. Избегайте эмоциональных покупок, особенно под влиянием рекламных акций. Часто товары с красными ценниками кажутся более привлекательными, чем на самом деле. Составляйте списки покупок и следуйте им при посещении магазинов. Также рассмотрите возможность монетизировать свои таланты, чтобы получить дополнительный доход. Продажа неиспользуемых вещей может стать еще одним способом накопления средств.

Напомним, ранее мы писали о правиле 5 минут, которое научит вас успевать гораздо больше и быть более продуктивным.

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