Как надолго избавиться от пыли в комнатах: 8 действенных лайфхаков от хозяек
Устали от пыли, которая появляется сразу после уборки? Пора выяснить, откуда он берется, и принять меры!
Даже после тщательной уборки уже на следующий день появляется пыль. Но есть методы, которые помогут продлить беспиловый период. Об этом пишет Телеграф.
Источники пыли в доме:
- Отшелушивание кожи людей и животных Это неизбежный процесс, но его можно частично контролировать, принимая душ ежедневно и регулярно расчесывая животных.
- Волосы: Регулярная мойка головы и уборка волос из одежды и мебели поможет уменьшить их количество.
- Волокна тканей: Синтетические ткани подвержены образованию большего количества пыли, чем натуральные.
- Износ мебели и пола: Со временем мебель и пол изнашиваются, выделяя мелкие частицы, становящиеся пылью.
- Наружная пыль: Он попадает в помещение через окна, двери и вентиляционные проемы.
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Как уменьшить количество пыли:
- Регулярно убирайте: Используйте пылесос с HEPA-фильтром для тщательной сборки пыли со всех поверхностей.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию: Открывайте окна и используйте вентиляторы, чтобы свежий воздух циркулировал в помещении.
- Очищайте текстиль: Регулярно стирайте шторы, ковры и другие текстильные изделия.
- Используйте защитные чехлы: Накройте матрасы и подушки защитными чехлами, чтобы предотвратить накопление пыли.
- Уменьшите количество источников пыли: По возможности, удалите пыль собирающие предметы, такие как ковры, мягкие игрушки и книжные полки.
- Полируйте мебель: Использование полироли или кондиционера для мебели поможет снизить накопление пыли.
- Увлажняйте воздух: Сухой воздух способствует распространению пыли. Использование увлажнителя воздуха поможет удерживать пыль в воздухе.
- Храните вещи в вакуумных пакетах: Это поможет защитить их от пыли, когда они не используются.
Дополнительные советы:
- Протирайте пыль влажной тряпкой, а не сухой, чтобы она не разлеталась по комнате.
- Проветривайте комнату после уборки.
- Купите домашних животных каждую неделю.
- Не разрешайте животным спать на вашей кровати.
- Регулярно меняйте фильтры в кондиционерах и воздухоочистителях.
Напомним, мы уже писали, как убрать пыль, чтобы она долго не оседала на мебель.
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