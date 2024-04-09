Как накрасить идеальные стрелки: полезные советы для новичков

Устали от неудачных попыток нарисовать симметричные стрелки? Известная блоггерша из TikTok поделилась гениальным лайфхаком, который поможет вам сделать безупречный макияж за считанные минуты!

Вам понадобится:

Тени или карандаш для глаз

Клейкий бинт (не скотч!)

Инструкция:

Отрежьте кусок гибкого бинта длиной около 25 см (для среднего лица). Наклейте бинт на лицо так, чтобы его центр совпадал с кончиком носа, а концы образовывали тупой угол между бровями и уголками глаз. Возьмите два небольших кусочка бинта и наклейте их на каждое веко вдоль линии ресниц, соединив с центральным бинтом, чтобы образовать треугольник. Заполните треугольник тенями или карандашом для глаз, создавая стрелку. Осторожно снимите бинт – вуаля, ваши стрелки готовы!

Почему нельзя использовать скотч?

Скотч может оставлять на веках мелкие частицы клея, раздражающие нежную кожу. Клейкий бинт более безопасен и не вредит коже.

Дополнительные советы:

Для более четких стрелок используйте жидкую подводку.

Перед нанесением теней или карандаша нанесите на веки базу под макияж.

Для стойкости стрелок используйте водостойкие косметические средства.

Не бойтесь экспериментировать с толщиной и формой стрелок, чтобы обрести свой идеальный образ.

Напомним, мы уже писали, как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом.

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