Как накрасить идеальные стрелки: полезные советы для новичков
Устали от неудачных попыток нарисовать симметричные стрелки? Известная блоггерша из TikTok поделилась гениальным лайфхаком, который поможет вам сделать безупречный макияж за считанные минуты!
Вам понадобится:
- Тени или карандаш для глаз
- Клейкий бинт (не скотч!)
Инструкция:
- Отрежьте кусок гибкого бинта длиной около 25 см (для среднего лица).
- Наклейте бинт на лицо так, чтобы его центр совпадал с кончиком носа, а концы образовывали тупой угол между бровями и уголками глаз.
- Возьмите два небольших кусочка бинта и наклейте их на каждое веко вдоль линии ресниц, соединив с центральным бинтом, чтобы образовать треугольник.
- Заполните треугольник тенями или карандашом для глаз, создавая стрелку.
- Осторожно снимите бинт – вуаля, ваши стрелки готовы!
Почему нельзя использовать скотч?
Скотч может оставлять на веках мелкие частицы клея, раздражающие нежную кожу. Клейкий бинт более безопасен и не вредит коже.
Дополнительные советы:
- Для более четких стрелок используйте жидкую подводку.
- Перед нанесением теней или карандаша нанесите на веки базу под макияж.
- Для стойкости стрелок используйте водостойкие косметические средства.
- Не бойтесь экспериментировать с толщиной и формой стрелок, чтобы обрести свой идеальный образ.
Напомним, мы уже писали, как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!