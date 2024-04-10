Как нанести тональный крем, чтобы покрытие было идеальным: лайфхак от бьюти блоггера

Идеальный тон лица – это мечта многих женщин. Но часто тональные кремы не справляются с обещаниями, оставляя эффект маски или не скрывая недостатки кожи.

Визажистка Саша Дюрант поделилась простым, но действенным лайфхаком в TikTok, который поможет вам достичь идеального макияжа. Суть лайфхака состоит в смешивании пудры и тонального крема. Это не только экономит время, но и делает кожу более совершенной и натуральной.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Как это сделать:

Возьмите немного пудры для фиксации и тонального крема. Смешайте их на наружной стороне ладони. Нанесите смесь на лицо с помощью спонжа или кисти. Добавьте немного консилера, если это необходимо. Закрепите результат еще щепоткой пудры.

Преимущества этого метода:

Экономит время

Обеспечивает более плотное покрытие

Помогает скрыть недостатки кожи

Делает макияж более натуральным

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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