Как нанести тональный крем на сухую кожу, чтобы лег идеально: лайфхак от визажистов

Осенью многие женщины сталкиваются с проблемой сухости лица, что затрудняет процесс нанесения макияжа. Тональный крем может еще больше выделять недостатки кожи.

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Об этом сообщает Ukr.media.

В идеальном варианте следует временно отказаться от косметики и изучить причины этого явления. Возможно, эта проблема связана с заболеванием или аллергической реакцией.

Но если без макияжа не обойтись, специалисты рекомендуют использовать пилинг. При этом не обязательно тратить деньги на дорогие гели и скрабы, поскольку хорошо справятся с отшелушиванием кожи народные средства, такие как кофе, цедра лимона и мед.

Если есть шелушащиеся пятна, на них можно нанести густой бальзам для губ, продукты с алоэ или экстрактом папайи. В крайнем случае можно использовать гигиеническую помаду. Нанести ее на пятна, оставить на 15-20 минут, а затем удалить и начать нанесение макияжа.

Напомним, мы уже писали, какие ошибки в макияже старят.

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