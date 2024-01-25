Как нанести тушь для ресниц, чтобы не размазалась: действенный лайфхак

Макияж глаз – это немаловажная часть любого образа. Но даже самый красивый макияж может испортиться, если тушь размажется или оставит след на веках.

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Размазывание туши – это распространенная проблема, которая может возникнуть по разным причинам. Например, слишком густая тушь, некачественная кисточка или избыточное количество продукта на ресницах.

Об этом пишет Телеграф.

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Чтобы избежать этой проблемы, можно воспользоваться следующими советами:

Используйте качественную тушь. Тушь должна быть средней густоты, чтобы хорошо ложиться на ресницы, но не размазываться.

Используйте удобную кисточку.Кисть должна быть мягкой и эластичной, чтобы не травмировать ресницы.

Наносите тушь в несколько слоев. Нанесите первый слой туши, затем, когда он подсохнет, нанесите второй. Это поможет сделать тушь более стойкой.

Не наносите слишком много туши. Чрезмерное количество туши может привести к ее размазыванию.

Если вы все же столкнулись с проблемой размазывания туши, вы можете воспользоваться следующим способом:

Нанесите на ресницы немного рассыпчатой пудры. Пудра поможет закрепить тушь и предотвратить ее размазывание.

Следуя этим простым советам, вы сможете избежать размазывания туши и сделать свой макияж глаз более стойким.

Напомним, мы уже писали, как красить ресницы, чтобы не слипались.

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