Как наносить тушь, чтобы ресницы не слипались: советы визажистов

У женщин часто возникает проблема с выбором туши: даже при применении дорогостоящей косметики, ресницы могут слипаться. Эксперты в области визажа объясняют, почему это происходит, сообщает Ukr.Media.

Видео дня

Читайте также: Справится даже новичок: как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом

Они указывают, что многие женщины просто неправильно окрашивают глаза, и здесь важно помнить один нюанс. Чтобы избежать слипания ресниц, тушь должна быть немного подсохшей. Если она еще нова, следует удалять лишний продукт из кисточки и держать его на воздухе около одной минуты, рекомендуют специалисты.

Чтобы подчеркнуть выразительность взгляда, следует сначала обработать межвойку черным или темно-коричневым водостойким карандашом и только затем наносить тушь на корни ресниц. Таким образом, макияж глаз будет идеальным.

Напомним, мы уже писали, какие ошибки в макияже старят.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!