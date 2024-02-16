Как нарезать капусту в минуту: впечатляющий лайфхак

Капуста – один из самых популярных овощей в украинской кухне. Она используется для приготовления борща, голубцов, вареников, салатов и многих других блюд. Однако, шинковка капусты может быть достаточно трудоемким процессом.

Видео дня

Об этом пишет Телеграф.

Существует несколько способов быстро и просто нашинковать капусту:

Обычный нож:

Этот метод самый простой, но и самый длинный.

Чтобы сделать процесс более быстрым, можно использовать острый нож с широким лезвием.

Недостатком этого метода является то, что кусочки капусты могут получаться разного размера.

Терка для капусты:

Этот метод позволяет быстро и легко нашинковать капусту.

Существует два типа терок для капусты: с прямыми лезвиями и волнообразными лезвиями.

Терка с прямыми лезвиями дает более тонкую нарезку, подходящую для салатов.

Терка с волнообразными лезвиями дает более толстую нарезку, подходящую для тушения и тушения.

Блендер:

Этот метод самый быстрый, но и наименее желанный.

При измельчении капусты в блендере из нее выделяется много сока, что может сделать ее водянистой.

Также, блендер может измельчить капусту до состояния пюре, что не всегда подходит для рецептов.

Читайте также: Три вкусных рецепта из капусты, которые вы захотите готовить постоянно

Овощечистка:

Этот метод довольно оригинальным и удобным.

С помощью овощечистки можно быстро и легко порезать капусту тонкой соломкой.

Этот метод подходит для приготовления салатов и других блюд, где требуется тонкая вырезка капусты.

Кухонный комбайн:

Этот метод является наиболее эффективным, но и самым дорогим.

Кухонный комбайн позволяет быстро и легко нашинковать любую капусту.

Также с помощью комбайна можно измельчить другие овощи и фрукты.

Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !