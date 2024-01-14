Как нарисовать ровные стрелки с первого раза: пошаговая инструкция

Многие девушки мечтают о красивых и аккуратных стрелках, которые подчеркнут их природную красоту. Если вы еще не умеете рисовать ровные стрелки на глазах или хотите усовершенствовать свою технику, эксперты подготовили несколько советов.

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Об этом сообщило издание Ukr.Media. Важно не бояться экспериментировать и соблюдать несколько основных правил, а именно:

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Рисуйте точку в уголке глаза:

Начните с небольшой точки, поставленной карандашом, во внутреннем уголке глаза. Это будет ваше исходное положение для стрелки.

Определите пределы стрелки:

Используя точки, определите границы стрелки на веку – от уголка глаза до радужки и зрачка.

Отметьте край глаза и определитесь с толщиной стрелки:

Отметьте точкой край глаза и предел веки, что определит толщину стрелки. Добавьте еще одну точку в середине линии между кончиком глаза и бровью.

Проведите линию от одной точки к другой:

Прорисуйте линию, соблюдая установленные точки. Толщина стрелки будет зависеть от того, как далеко она нарисована от века.

Соедините крайний предел стрелки с кончиком глаза:

Проведите линию от крайней точки стрелки к кончику глаза. Это завершит основную форму стрелки.

Закрасьте стрелку:

Аккуратно окрасьте стрелку по созданной форме.

Сделайте линию более насыщенной с помощью подводки:

Чтобы стрелка была более выразительной, используйте подводку для выделения контура.

Уберите лишнее с помощью ватной палочки:

Удалите неправильные линии или другие неточности с помощью ватной палочки.

Завершающий штрих:

Накрасьте ресницы.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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