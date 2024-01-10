Как натереть тарелки, чтобы были как в ресторане: лайфхак
Мыть посуду моющими средствами – это затратно и не всегда экологично. Существует простой и эффективный способ мытья посуды без химии, который поможет сэкономить деньги и защитить окружающую среду.
Об этом пишет Shuba.
Для приготовления этого средства вам понадобятся:
- 500 мл кипяченой воды
- 1 ст. л. уксуса
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Смешайте уксус и соль в кипяченой воде до полного растворения.
- Перелейте раствор в бутылку с распылителем.
Как использовать:
- Обработайте небольшим количеством раствора посуду.
- Протрите посуду полотенцем.
Эффект:
Средство эффективно удаляет жир, грязь и нагар, не оставляя на посуде химических растворов. Посуда становится чистой до скрипа.
Напомним, мы уже писали, чем отмыть жирную посуду без химии, если нет горячей воды.
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